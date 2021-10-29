Японський порт "атакує" вулканічна пемза (фото, відео)

Фіксують проблеми з морським транспортом та рибальським промислом.

Південний японський острів Окінава постраждав від великої кількості вулканічної пемзи після серпневого виверження Фукутоку Оканоба, підводного вулкана на островах Огасавара за 1300 кілометрів від узбережжя Японії.

Про це повідомляє Japan News.

На фото та відео з висоти пташиного польоту видно, що сіра маса заповнила прибережну зону.

Пляж на Окінаві

Велика кількість пемзи, принесеної течією, вже завдала удару рибальському промислу — судна не можуть виходити в море через те, що каміння набивається в двигун. У портах острова заблоковано 750 кораблів. Частина риби на прибережних фермах із розведення макрелі загинула, наковтавшись пемзи.

Рибалки вважають, що макрель прийняла пемзу за їжу.

В одному із сіл на березі океану — Кунігамі в порту Хентона, який використовують рибалки, щодня вивозять близько 10 тонн каміння.

На вихідних через зіткнення з камінням судно берегової охорони сіло на мілину під час навчань в океані.

Узбережжя Токіо вулканічна пемза може досягти на початку листопада.

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