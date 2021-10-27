У Японії принцеса втратила королівський статус через весілля з простолюдином

Колишня принцеса готується до переїзду у США

У Японії королівського статусу позбавили принцесу Мако, яка одружилася з простолюдиною Кеєм Комуро через декілька років після заручин. Екс-принцеса готується до переїзду у США.

Як повідомило видання Kyodo, племінниця японського імператора Нарухіто — принцеса Мако — покинула резиденцію своєї родини 26 жовтня та вирушила у апартаменти в Токіо готуватися до переїзду в Нью-Йорк.

Відомо, що японська принцеса Мако одружилася з чоловіком на ім’я Кей Комуро, який не має шляхетного походження. Про заручини пара оголосила ще у 2017 році, однак весілля переносилося через заяви, що у матері нареченого фінансові проблеми. Після офіційного шлюбу пара Мако та Кей вирішили надати письмові відповіді на 5 найпоширеніших запитань до них. Зазначимо, що спочатку мала відбутися прес-конференція, однак у останній момент принцеса Мако передумала через хвилювання.

Зазначається, що у вівторок, 26 жовтня, принцеса Мако прощалася у королівській резиденції зі своїми батьками та молодшою сестрою, після чого покинула її.

Японським законодавством передбачено, що жінки з імператорської родини втрачають свій статус після шлюбу з простолюдином, а от чоловіки за аналогічні дії статусу не позбавляються. Разом з тим, жінкам передбачається одноразова виплата у розмірі до 150 мільйонів ієн (1,3 млн доларів), однак принцеса Мако від неї відмовилася.

Додамо, що Мако не перша принцеса, яка втратила королівський статус через шлюб. До цього у 2005 році статусу позбавили принцесу Саяко, а у 2018 — принцесу Аяко.

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