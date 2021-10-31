Отдохнули в больнице: в отеле на популярном курорте отравились десятки человек (видео)

В больнице остается 36 человек, среди них много детей

Жаркий Египет встретил российских туристов не слишком радужно — в одном из курортных отелей Хургады сильное пищевое отравление заработало минимум 40 человек.

Подробности сообщает Telegram-канал "Mash".

Как оказалось, все пострадавшие были жильцами отеля AMC Royal Hotel. Уже через несколько дней после заселения (оно состоялось в четверг, 28 октября) туристка Елена С. почувствовала себя плохо и обратилась к медикам по страховому полису.

Несмотря на то, что женщина проявляла все признаки пищевого отравления, ей пришлось долго объясняться с местными полицейскими и даже судьей. Однако вскоре в больницу поступило еще несколько пациентов, среди которых были дети.

Всего за несколько часов количество отравившихся возросло до 40 человек. У большинства из них есть температура, тошнота, рвота и даже диарея. Всем, кто обратился за медицинской помощью, делают специальные уколы. Также отдыхающие получили капельницы, которые быстрее очистят организм от токсинов.

Причиной такого массового отравления российских туристов пока считают антисанитарию на территории отеля. Постояльцы говорят, что отель с оценкой в четыре звезды очень далек от своего уровня. Среди самых "ярких" впечатлений отдыхающих — грязная посуда в ресторане и покрытые плесенью изнутри кулеры с водой.

Правоохранители Хургады приезжали в AMC Royal Hotel сразу после инцидента, отель временно приостановил работу. Однако уже спустя сутки персонал занялся своими привычными делами, несмотря на запрет.

Сообщается, что их больницы уже выписались четверо пациентов. Остальные 36 все еще находятся под наблюдением врачей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о подробностях гибели четырех российских туристов на территории Албании.