Відпочили у лікарні: у готелі на популярному курорті отруїлися десятки людей (відео)

У лікарні лишається 36 осіб, серед них багато дітей

Спекотний Єгипет зустрів російських туристів не досить райдужно — в одному з курортних готелів Хургади наприкінці жовтня сильне харчове отруєння заробило щонайменше 40 людей.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "Mash".

Як виявилось, всі постраждалі були мешканцями готелю AMC Royal Hotel. Вже за кілька днів після заселення (воно відбулося у четвер, 28 жовтня) туристка Олена С. відчула себе погано і звернулася до медиків зі страхового полісу.

Незважаючи на те, що жінка виявляла всі ознаки харчового отруєння, їй довелося довго порозумітися з місцевими поліцейськими і навіть суддею. Однак невдовзі до лікарні надійшли ще кілька пацієнтів, серед яких були діти.

Усього за кілька годин кількість людей, які отруїлися, зросла до 40 осіб. Більшість із них є температура, нудота, блювання і навіть діарея. Усім, хто звернувся по медичну допомогу, роблять спеціальні уколи. Також відпочиваючі отримали крапельниці, котрі швидше чистять організм від токсинів.

Причиною такого масового отруєння російських туристів поки вважають антисанітарію на території готелю. Постояльці кажуть, що готель із оцінкою у чотири зірки дуже далекий від свого рівня. Серед "найяскравіших" вражень відпочиваючих — брудний посуд у ресторані та вкриті пліснявою зсередини кулери з водою.

Правоохоронці Хургади приїжджали до AMC Royal Hotel одразу після інциденту, готель тимчасово припинив роботу. Проте вже за добу персонал зайнявся своїми звичними справами, незважаючи на заборону.

Повідомляється, що їхні лікарні вже виписалися четверо пацієнтів. Інші 36 все ще перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про подробиці загибелі чотирьох російських туристів на території Албанії.