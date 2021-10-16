Алкоголь і наркотики ні при чому: спливли нові деталі загибелі туристів з РФ в Албанії
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Росіяни вирушили в сауну через годину після заселення.
Спливли нові подробиці загибелі чотирьох російських туристів в албанському селі Керрет. За даними місцевої поліції, загиблі провели в сауні готелю Gloria більше, ніж дозволяється.
Про це повідомляє Albanian Daily News.
Поліція продовжує проводити перевірку того, чи були загиблі в стані алкогольного сп’яніння і чи працювала в готелі витяжка.
Разом з тим один зі співробітників готелю говорить, що всі загиблі були родичами. Вони вирушили в сауну через годину після заселення.
За його словами, він кілька разів крикнув, що напої та фрукти готові, а коли відповіді не послідувало, співробітник зайшов в сауну і виявив бездиханні тіла.
"Одна людина лежала на шезлонгу, двоє — на лаві, останній сидів, опустивши ноги в басейн. Всі вони задихнулися", — сказав він.
Видання також назвало імена загиблих:
- Наталя Буренкова, 58 років;
- Сергій Буренков, 60 років;
- Катерина Буренкова, 31 рік;
- Микита Бєлоусов, 37 років.
Телеграм-канал SHOT, повідомляє, що молода пара була заручена, а після поїздки в Албанію у них було заплановане весілля.
Там повідомляють, що старша жінка хворіла на онкозахворювання і в сауну не ходила, тобто виникає певна розбіжність з інформацією з албанських ЗМІ.
Як повідомлялося раніше, в Санкт-Петербурзі дев’ятирічна дівчинка ледь не загинула катаючись на картингу. Вона відразу зі старту в’їхала в огорожу і отримала розрив печінки та підшлункової залози.
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