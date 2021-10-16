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Алкоголь і наркотики ні при чому: спливли нові деталі загибелі туристів з РФ в Албанії

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Албанія Новина оновлена 16 жовтня 2021, 23:27
Албанія

Росіяни вирушили в сауну через годину після заселення.

Спливли нові подробиці загибелі чотирьох російських туристів в албанському селі Керрет. За даними місцевої поліції, загиблі провели в сауні готелю Gloria більше, ніж дозволяється.

Про це повідомляє Albanian Daily News.

Поліція продовжує проводити перевірку того, чи були загиблі в стані алкогольного сп’яніння і чи працювала в готелі витяжка.

Разом з тим один зі співробітників готелю говорить, що всі загиблі були родичами. Вони вирушили в сауну через годину після заселення.

За його словами, він кілька разів крикнув, що напої та фрукти готові, а коли відповіді не послідувало, співробітник зайшов в сауну і виявив бездиханні тіла.

"Одна людина лежала на шезлонгу, двоє — на лаві, останній сидів, опустивши ноги в басейн. Всі вони задихнулися", — сказав він.

Видання також назвало імена загиблих:

  • Наталя Буренкова, 58 років;
  • Сергій Буренков, 60 років;
  • Катерина Буренкова, 31 рік;
  • Микита Бєлоусов, 37 років.

Телеграм-канал SHOT, повідомляє, що молода пара була заручена, а після поїздки в Албанію у них було заплановане весілля.

Там повідомляють, що старша жінка хворіла на онкозахворювання і в сауну не ходила, тобто виникає певна розбіжність з інформацією з албанських ЗМІ.

Як повідомлялося раніше, в Санкт-Петербурзі дев’ятирічна дівчинка ледь не загинула катаючись на картингу. Вона відразу зі старту в’їхала в огорожу і отримала розрив печінки та підшлункової залози.

Теги:
#Росія #Албанія
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