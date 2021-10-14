Дев’ятирічна дівчинка ледь не загинула, катаючись на картингу

Адміністрація ТРЦ на себе відповідальність не взяла.

У російському Санкт-Петербурзі дитяче свято ледь не обернулося трагедією для дев’ятирічної дівчинки.

Як повідомляє телеграм-канал SHOT, пригода сталася в ТРЦ "Родео-Драйв".

Школярі прийшли з батьками на святкування дня народження, де дітям замовили поїздку на картах.

Одна з дівчаток села в машинку і практично відразу після старту в’їхала в огорожу, отримавши важкі травми. Зокрема лікарі виявили у неї травму черевної стінки, а також розрив печінки та підшлункової залози.

За даними адміністрації картингу, дівчинка замість педалі гальма натиснула на газ. Разом з тим в центрі кажуть, що вся відповідальність за подію лежить на батьках, оскільки вони підписали відповідні документи.

Також співробітники закладу стверджують, що для дітей був проведений необхідний інструктаж про техніку безпеки та управління картом.

У ситуації тепер будуть розбиратися правоохоронці.

Родео-Драйв на карті Санкт-Петербурга

Як повідомлялося раніше, в Саудівській Аравії 6-річна дівчинка загинула після зустрічі з отруйною змією, яка ховалася у ванній кімнаті її будинку.