Девятилетняя девочка едва не погибла, катаясь на картинге

Администрация ТРЦ на себя ответственность не взяла.

В российском Санкт-Петербурге детский праздник едва не обернулся трагедией для девятилетней девочки.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, происшествие произошло в ТРЦ "Родео-Драйв".

Школьники пришли с родителями на празднование дня рождения, где детям заказали поездку на картах.

Одна из девочек села в машинку и практически сразу после старта въехала в ограждение, получив тяжелые травмы. В частности врачи обнаружили у нее травму брюшной стенки, а также разрыв печени и поджелудочной железы.

По данным администрации картинга, девочка вместо педали тормоза нажала на газ. Вместе с тем в центре говорят, что вся ответственность за происшествие лежит на родителях, поскольку они подписали соответствующие документы.

Также сотрудники заведения утверждают, что для детей был проведен необходимый инструктаж о технике безопасности и управлению картом.

В ситуации теперь будут разбираться правоохранители.

Родео-Драйв на карте Санкт-Петербурга

Как сообщалось ранее, в Саудовской Аравии 6-летняя девочка погибла после встречи с ядовитой змеей, которая пряталась в ванной комнате ее дома.