Чотирьох росіян знайшли мертвими в сауні готелю в Албанії: що відомо

Трагедія сталася в місті Керрет.

Четверо росіян загинули в сауні албанського готелю Gloria в провінції Кавая. Дві жінки і двоє чоловіків приїхали у відпустку.

Про це повідомляє Аlbaniandailynews.

У поліції повідомили, що причиною смерті стала задуха. Остаточні результати покаже розслідування. У мережі з’явилися імена загиблих — молодшій дівчині був 31 рік, найстаршому чоловікові — 60 років. Ймовірно, загинула сім’я. Тіла виявили пізно ввечері в п’ятницю. За албанським часом було 22:20 (по Києву на годину більше).

Список загиблих в Албанії

Інформацію про інцидент повідомили в російське посольство в Тирані.

Раніше "Телеграф" писав, що в Іспанії загинула українська туристка, яка зірвалася з оглядового майданчика на скелі під час селфі.

Життя ще двох українських туристів забрав вибух в багатті в Карпатах, семеро постраждали. Ймовірною причиною вибуху став снаряд часів Першої світової війни.

Нагадаємо, поїздки в Європу для українців поки доступні — до наступного тижня Україна в "зеленому списку" ЄС. Для в’їзду необхідно мати COVID-сертифікат міжнародного зразка з QR-кодом.