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Незважаючи на погіршення COVID-обстановки, ЄС вирішив поки не відгороджуватися від українських туристів

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Ситуація щодо обмежень для мандрівників до країн ЄС залишиться стабільною ще два тижні Новина оновлена 05 жовтня 2021, 16:41
Ситуація щодо обмежень для мандрівників до країн ЄС залишиться стабільною ще два тижні

Українці зможуть вільно пересуватися по Євросоюзу

Найближчі два тижні Україна залишається в "зеленому списку" країн, громадяни яких зможуть вільно пересуватися територією Європейського Союзу.

Таку звістку повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на особистому Twitter-сторінці.

"Україна поки "виживає" і залишиться у списку на ще, принаймні, два тижні", — підкреслив кореспондент.

Також, за його словами, на цьому тижні "зелений список" ЄС не залишить жодна із "безпечних" держав, звідки поки що дозволено в’їзд туристів.

На інформацію вже відреагував офіційний верифікований акаунт України в Twitter.

"Приймаємо біженців із Facebook, Instagram і WhatsApp. Ласкаво просимо до України!" — пожартували СММ-ники сторінки, спритно обігравши події останньої доби стосовно масштабного збою в соцмережах.

Відзначимо, що українцям, які планують будь-які подорожі, слід подбати про наявність документів, котрі підтверджують вакцинацію. До слова, як повідомляв "Телеграф", в Україні вже почали тестування коронавірусних сертифікатів, в яких будуть результати ПЛР-тестів і свідоцтво про одужання від CОVID-19.

Наразі ж українці можуть розраховувати на отримання лише документів про вакцинацію. Сертифікат вдасться сформувати самостійно через додаток "Дія".

Теги:
#Україна #Подорожі #ЄС #Туризм #Європейський Союз #Коронавірус #Обмеження #Covid-19
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