Укр

Четверых россиян нашли мертвыми в сауне отеля в Албании: что известно

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Албанская полиция. Новость обновлена 16 октября 2021, 09:30
Албанская полиция.

Трагедия произошла в городе Керрет.

Четверо россиян погибли в сауне албанского отеля Gloria в провинции Кавая. Две женщины и двое мужчин приехали в отпуск.

Об этом сообщает Аlbaniandailynews.

В полиции сообщили, что причиной смерти стало удушье. Окончательные результаты покажет расследование. В сети появились имена погибших — младшей девушке был 31 год, старшему мужчине — 60 лет. Вероятно, погибла семья. Тела обнаружили поздним вечером в пятницу. По албанскому времени было 22:20 (по Киеву на час больше).

Список погибших в Албании
Список погибших в Албании

Информацию об инциденте сообщили в российское посольство в Тиране.

Ранее "Телеграф" писал, что в Испании погибла украинская туристка, которая сорвалась со смотровой площадки на скале во время селфи.

Жизни еще двух украинских туристов унес взрыв в костре в Карпатах, семеро пострадали. Вероятной причиной взрыва стал снаряд времен Первой мировой войны.

Напомним, поездки в Европу для украинцев пока доступны — до следующей недели Украина в "зеленом списке" ЕС. Для въезда необходимо иметь COVID-сертификат международного образца с QR-кодом.

Теги:
#ЕС #Туристы #РФ #Албания
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