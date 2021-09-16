Выяснилась возможная причина взрыва, убившего двух туристов в Карпатах (фото)
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Трое пострадавших туристов в настоящее время в критическом состоянии.
Причиной взрыва костра в Ивано-Франковской области на горе Кукул в среду, 15 сентября, мог быть снаряд времен Первой мировой войны.
Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.
Сейчас известно, что на месте отдыха туристов проходила оборонительная линия Арпада, которую создали венгерские войска против Красной армии во время войны.
В результате взрыва костра на том месте образовалась выбоина. Также там нашли обломки древнего металла, который уже покрыла коррозия. Они похожи на обломки снаряда времен Первой мировой войны.
О взрыве 15 сентября Нацполиции сообщила местная жительница Ивано-Франковской области, которая рассказала, что ее муж стал свидетелем события в горах на Раховщине.
Напоминаем, что в результате взрыва два человека погибли и еще семеро пострадали. В общем группа туристов состояла из 12 человек, двое из которых дети.
Сейчас пять человек находятся в медицинских учреждениях с травмами и контузиями. Трое пострадавших в критическом состоянии. Дети серьезных травм не получили.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в спасении группы туристов участвовали поисково-спасательные отделения Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Работники ГСЧС и медики г. Яремче прибыли на место взрыва первыми и доставили людей к подножию горы в селе Вороненко, откуда их и направили в медицинские учреждения.
Также мы писали, что 8 сентября в российском Подмосковье состоялся взрыв в девятиэтажке — люди, в том числе дети, оказались под обломками.
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