Выяснилась возможная причина взрыва, убившего двух туристов в Карпатах (фото)

Трое пострадавших туристов в настоящее время в критическом состоянии.

Причиной взрыва костра в Ивано-Франковской области на горе Кукул в среду, 15 сентября, мог быть снаряд времен Первой мировой войны.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

Сейчас известно, что на месте отдыха туристов проходила оборонительная линия Арпада, которую создали венгерские войска против Красной армии во время войны.

В результате взрыва костра на том месте образовалась выбоина. Также там нашли обломки древнего металла, который уже покрыла коррозия. Они похожи на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Причиной взрыва мог стать снаряд

О взрыве 15 сентября Нацполиции сообщила местная жительница Ивано-Франковской области, которая рассказала, что ее муж стал свидетелем события в горах на Раховщине.

На месте происшествия нашли обломки снаряда

Напоминаем, что в результате взрыва два человека погибли и еще семеро пострадали. В общем группа туристов состояла из 12 человек, двое из которых дети.

Снаряд может быть еще со времен Первой мировой войны

Сейчас пять человек находятся в медицинских учреждениях с травмами и контузиями. Трое пострадавших в критическом состоянии. Дети серьезных травм не получили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в спасении группы туристов участвовали поисково-спасательные отделения Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Работники ГСЧС и медики г. Яремче прибыли на место взрыва первыми и доставили людей к подножию горы в селе Вороненко, откуда их и направили в медицинские учреждения.

Также мы писали, что 8 сентября в российском Подмосковье состоялся взрыв в девятиэтажке — люди, в том числе дети, оказались под обломками.