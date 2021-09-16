З'ясувалася можлива причина вибуху, який вбив двох туристів в Карпатах (фото)

Троє потерпілих туристів нині у критичному стані.

Причиною вибуху багаття в Івано-Франківській області на горі Кукул в середу, 15 вересня, міг бути снаряд часів Першої світової війни.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму Telegram-каналі.

Нині відомо, що на місці відпочинку туристів проходила оборонна Лінія Арпада, яку створили угорські війська проти Червоної армії під час війни.

В результаті вибуху багаття на тому місці утворилася вибоїна. Також там знайшли уламки давнього металу, який уже покрила корозія. Вони схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни.

Причиною вибуху міг стати снаряд

Про вибух 15 вересня Нацполіції повідомила місцева жителька Івано-Франківщини, яка розповіла, що її чоловік став свідком події у горах на Рахівщині.

На місці події знайшли уламки снаряду

Нагадуємо, що в результаті вибуху двоє людей загинули і ще семеро постраждали. Загалом група туристів складалася із 12 осіб, двоє з яких діти.

Снаряд може бути ще з часів Першої світової війни

Нині пʼятеро осіб знаходяться у медичних закладах із травмами та контузіями. Троє потерпілих у критичному стані. Діти серйозних травм не отримали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у порятунку групи туристів брали участь пошуково-рятувальні відділення Закарпатської та Івано-Франківської областей. Працівники ДСНС та медики м.Яремче прибули на місце вибуху першими і доправили людей до підніжжя гори в селі Вороненко, звідки їх і направили до медичних закладів.

Також ми писали, що 8 вересня в російському Підмосков’ї відбувся вибух у девʼятиповерхівці — люди, в тому числі діти, опинилися під уламками.