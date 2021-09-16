Ще троє в критичному стані: деталі і відео з місця смертельного вибуху в Карпатах
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Серед групи туристів із 12 осіб було двоє дітей.
Внаслідок вибуху багаття 15 вересня на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненка Івано-Франківської області постраждали семеро туристів, троє з них у важкому стані, ще двоє загинули.
Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.
Група туристів із 12 осіб відпочивала на полонині Надвірнянського району і розвела багаття. Після цього воно вибухнуло, в результаті чого двоє осіб загинули на місці і ще семеро постраждали, троє з яких в критичному стані.
Серед туристів було двоє дітей, їх стан задовільний.
На порятунок постраждалих осіб відправилися пошуково-рятувальні відділення навколишньої місцевості. Рятувальники та медики відділень м.Яремче прибули першими і доправили людей до підніжжя гори в селі Вороненко.
Постраждалих людей доставили до медичних закладів для проходження лікування.
Двох дітей (5 і 3 років) та двох дорослих передали родичам, які самостійно доправили їх додому у м. Коломия.
У порятунку туристів брали участь служби Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії біля міста Єльць у двоповерховому будинку вибухнув газ — людей довелося шукати під завалами. З шістнадцяти квартир в будинку вісім були пошкоджені або цілком зруйновані.
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