Ще троє в критичному стані: деталі і відео з місця смертельного вибуху в Карпатах

Серед групи туристів із 12 осіб було двоє дітей.

Внаслідок вибуху багаття 15 вересня на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненка Івано-Франківської області постраждали семеро туристів, троє з них у важкому стані, ще двоє загинули.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

Група туристів із 12 осіб відпочивала на полонині Надвірнянського району і розвела багаття. Після цього воно вибухнуло, в результаті чого двоє осіб загинули на місці і ще семеро постраждали, троє з яких в критичному стані.

Порятунок постраждалих відбувався вночі

Серед туристів було двоє дітей, їх стан задовільний.

Рятувальники та медики надали потерпілим необхідну допомогу

На порятунок постраждалих осіб відправилися пошуково-рятувальні відділення навколишньої місцевості. Рятувальники та медики відділень м.Яремче прибули першими і доправили людей до підніжжя гори в селі Вороненко.

Постраждалих людей доставили до медичних закладів для проходження лікування.

На місці події також працював психолог

Двох дітей (5 і 3 років) та двох дорослих передали родичам, які самостійно доправили їх додому у м. Коломия.

У порятунку туристів брали участь служби Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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