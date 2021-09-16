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Ще троє в критичному стані: деталі і відео з місця смертельного вибуху в Карпатах

Автор
Іванка Гамчук
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Внаслідок вибуху багаття загинули люди Новина оновлена 16 вересня 2021, 11:06
Внаслідок вибуху багаття загинули люди

Серед групи туристів із 12 осіб було двоє дітей.

Внаслідок вибуху багаття 15 вересня на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненка Івано-Франківської області постраждали семеро туристів, троє з них у важкому стані, ще двоє загинули.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. 

Група туристів із 12 осіб відпочивала на полонині Надвірнянського району і розвела багаття. Після цього воно вибухнуло, в результаті чого двоє осіб загинули на місці і ще семеро постраждали, троє з яких в критичному стані.

Порятунок постраждалих відбувався вночі
Порятунок постраждалих відбувався вночі

Серед туристів було двоє дітей, їх стан задовільний. 

Рятувальники та медики надали потерпілим необхідну допомогу
Рятувальники та медики надали потерпілим необхідну допомогу

На порятунок постраждалих осіб відправилися пошуково-рятувальні відділення навколишньої місцевості. Рятувальники та медики відділень м.Яремче прибули першими і доправили людей до підніжжя гори в селі Вороненко.

Постраждалих людей доставили до медичних закладів для проходження лікування.

На місці події також працював психолог
На місці події також працював психолог

Двох дітей (5 і 3 років) та двох дорослих передали родичам, які самостійно доправили їх додому у м. Коломия.

У порятунку туристів брали участь служби Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії біля міста Єльць у двоповерховому будинку вибухнув газ — людей довелося шукати під завалами. З шістнадцяти квартир в будинку вісім були пошкоджені або цілком зруйновані.

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