Вибухнуло багаття: в Карпатах загинули двоє туристів, ще четверо постраждали (фото)

До складу групи туристів входили 12 осіб, двоє з яких діти.

В середу, 15вересня, недалеко від села Вороненка Івано-Франківської області, туристи розвели багаття, в результаті чого відбувся вибух — двоє людей загинуло, ще четверо осіб постраждали.

Про це вранці у четвер, 16 вересня, повідомляє Головне управління ДСНС Івано-Франківської області.

До складу групи туристів, котрі відпочивали на полонині "Берди", входили 12 осіб, двоє з яких діти.

Нацполіція організувала спільну роботу пошуково-рятувальних відділень Ворохти, Верховини, Яремче, Заросляка, Косова та Івано-Франківська для порятунку постраждалих.

Порятунок постраждалих від вибуху осіб відбувався вночі

Також залучили три бригади медичної допомоги, членів оперативно-координаційного центру і мобільно-оперативну групу ДСНС.

Рятувальники доставили до підніжжя гори в селі Вороненко постраждалих та загиблих від вибуху осіб. Одна людина знаходиться у важкому стані, двоє дітей у задовільному.

В результаті вибуху двоє осіб загинули

Загалом в операції взяли участь 38 членів ДСНС Івано-Франківської області та 10 рятувальників із Закарпатської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 вересня в Дніпрі відбувся вибух в одному з авто, в якому постраждав член патріотичної організації та учасник АТО Олексій Кавлак і керівник службою зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю управління ДСНС Дарʼя Гречіщева. Поліція кваліфікувала це як терористичний акт.