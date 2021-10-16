Алкоголь и наркотики ни при чем: всплыли новые детали гибели туристов из РФ в Албании

Россияне отправились в сауну через час после заселения.

Всплыли новые подробности гибели четырех российских туристов в албанской деревне Керрет. По данным местной полиции, погибшие провели в сауне отеля Gloria больше, чем разрешается.

Об этом сообщает Albanian Daily News.

Полиция продолжает проводить проверку того, были ли погибшие в состоянии алкогольного опьянения и работала ли в отеле вытяжка.

Вместе с тем один из сотрудников отеля говорит, что все погибшие были родственниками. Они отправились в сауну спустя час после заселения.

По его словам, он несколько раз крикнул, что напитки и фрукты готовы, а когда ответа не последовало, сотрудник зашел в сауну и обнаружил бездыханные тела.

"Один человек лежал на шезлонге, двое — на скамье, последний сидел, опустив ноги в бассейн. Все они задохнулись", — сказал он.

Издание также назвало имена погибших:

Наталья Буренкова, 58 лет;

Сергей Буренков, 60 лет;

Екатерина Буренкова, 31 год;

Никита Белоусов, 37 лет.

Телеграм-канал SHOT, сообщает, что молодая пара была помолвлена, а после поездки в Албанию у них была запланирована свадьба.

Там сообщают, что старшая женщина болела онкозаболеванием и в сауну не ходила, что несколько расходится с информацией из албанских СМИ.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге девятилетняя девочка едва не погибла катаясь на картинге. Она сразу со старта въехала в ограждение и получила разрыв печени и поджелудочной железы.