Укр

Алкоголь и наркотики ни при чем: всплыли новые детали гибели туристов из РФ в Албании

Автор
Геннадий Лубенец
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Албания
Албания

Россияне отправились в сауну через час после заселения.

Всплыли новые подробности гибели четырех российских туристов в албанской деревне Керрет. По данным местной полиции, погибшие провели в сауне отеля Gloria больше, чем разрешается.

Об этом сообщает Albanian Daily News.

Полиция продолжает проводить проверку того, были ли погибшие в состоянии алкогольного опьянения и работала ли в отеле вытяжка.

Вместе с тем один из сотрудников отеля говорит, что все погибшие были родственниками. Они отправились в сауну спустя час после заселения.

По его словам, он несколько раз крикнул, что напитки и фрукты готовы, а когда ответа не последовало, сотрудник зашел в сауну и обнаружил бездыханные тела.

"Один человек лежал на шезлонге, двое — на скамье, последний сидел, опустив ноги в бассейн. Все они задохнулись", — сказал он.

Издание также назвало имена погибших:

  • Наталья Буренкова, 58 лет;
  • Сергей Буренков, 60 лет;
  • Екатерина Буренкова, 31 год;
  • Никита Белоусов, 37 лет.

Телеграм-канал SHOT, сообщает, что молодая пара была помолвлена, а после поездки в Албанию у них была запланирована свадьба.

Там сообщают, что старшая женщина болела онкозаболеванием и в сауну не ходила, что несколько расходится с информацией из албанских СМИ.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге девятилетняя девочка едва не погибла катаясь на картинге. Она сразу со старта въехала в ограждение и получила разрыв печени и поджелудочной железы.

Теги:
#Россия #Албания
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