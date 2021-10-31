Одетый как Джокер мужчина устроил поджог и поножовщину в токийском метро (видео)

Злоумышленник не оказывал сопротивления полицейским.

Неподалеку от столицы Японии Токио молодой мужчина набросился на пассажиров метро с ножом и ранил по меньшей мере 8 человек.

Об этом идет речь в сюжете японской государственной телекомпании NHK.

Инцидент случился около 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву) возле городка Тёфу, что неподалеку от Токио.

Мотивы злоумышленника остаются неизвестными. Как сообщается, мужчина начал размахивать ножом в метро, чем нанес ранения нескольким людям, а после этого он разлил по вагону легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее.

Нападавшего уже задержала полиция. Ним оказался мужчина в возрасте около 20 лет, сопротивления правоохранителям он не оказывал.

Известно, что один из пострадавших, 60-летний мужчина, с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

Движение поездов приостановлено.

Очевидцы сообщают, что мужчина был одет в яркую одежду, явно напоминающую о персонаже Джокере из фильмов о Бэтмене.

Злоумышленник напал на пассажиров метро в Токио

Как сообщалось ранее, в сентябре в российской Москве в одном из супермаркетов мужчина в женской одежде подрался с посетительницей за тележку. В ходе конфликта он достал и сумочки топор и нанес несколько ударов ей и еще одному посетителю.