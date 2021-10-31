Одягнений як Джокер чоловік влаштував підпал та різанину у токійському метро (відео)

Зловмисник не чинив опору поліцейським.

Неподалік столиці Японії Токіо молодий чоловік накинувся на пасажирів метро з ножем і поранив щонайменше 8 людей.

Про це йдеться у сюжеті японської державної телекомпанії NHK.

Інцидент трапився близько 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) біля містечка Тефу, що неподалік Токіо.

Мотиви зловмисника залишаються невідомими. Як повідомляється, чоловік почав розмахувати ножем у метро, чим завдав поранення кільком людям, а після цього він розлив по вагону легкозаймисту рідину і підпалив її.

Нападника вже затримала поліція. Ним виявився чоловік віком близько 20 років, опору правоохоронцям він не чинив.

Відомо, що одного з постраждалих, 60-річного чоловіка, з тяжкими пораненнями доставили до лікарні.

Рух поїздів припинено.

Очевидці повідомляють, що чоловік був одягнений у яскравий одяг, який явно нагадує про персонажа Джокера з фільмів про Бетмена.

Зловмисник напав на пасажирів метро у Токіо

Як повідомлялося раніше, у вересні в російській Москві в одному з супермаркетів чоловік у жіночому одязі побився з відвідувачем за візок. У ході конфлікту він дістав і сумочки сокиру і завдав кілька ударів їй та ще одному відвідувачеві.