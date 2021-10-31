Рус

Одягнений як Джокер чоловік влаштував підпал та різанину у токійському метро (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Метро у Токіо Новина оновлена 31 жовтня 2021, 17:44
Метро у Токіо

Зловмисник не чинив опору поліцейським.

Неподалік столиці Японії Токіо молодий чоловік накинувся на пасажирів метро з ножем і поранив щонайменше 8 людей.

Про це йдеться у сюжеті японської державної телекомпанії NHK.

Інцидент трапився близько 20:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) біля містечка Тефу, що неподалік Токіо.

Мотиви зловмисника залишаються невідомими. Як повідомляється, чоловік почав розмахувати ножем у метро, чим завдав поранення кільком людям, а після цього він розлив по вагону легкозаймисту рідину і підпалив її.

Нападника вже затримала поліція. Ним виявився чоловік віком близько 20 років, опору правоохоронцям він не чинив.

Відомо, що одного з постраждалих, 60-річного чоловіка, з тяжкими пораненнями доставили до лікарні.

Рух поїздів припинено.

Очевидці повідомляють, що чоловік був одягнений у яскравий одяг, який явно нагадує про персонажа Джокера з фільмів про Бетмена.

Зловмисник напав на пасажирів метро у Токіо
Зловмисник напав на пасажирів метро у Токіо

Як повідомлялося раніше, у вересні в російській Москві в одному з супермаркетів чоловік у жіночому одязі побився з відвідувачем за візок. У ході конфлікту він дістав і сумочки сокиру і завдав кілька ударів їй та ще одному відвідувачеві.

Теги:
#Японія #Токіо #Напад
Фоторепортажі жовтня
Суспільство
Аварія у Харкові, коронавірус-вбивця та відставка Разумкова: жовтень очима "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі жовтня
Аварія у Харкові, коронавірус-вбивця та відставка Разумкова: жовтень очима "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Виборчі дільниці з самого ранку працюють на повну
У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька: "Людина будь-якої комплекції, статі, віросповідання може танцювати, якщо захоче"
Дата публікації
Категорія
Що відбувається з економікою України на тлі зростання захворюваності на коронавірус
Економіст Борис Кушнірук: Українські локдауни – неефективні та є частиною загального хаосу
Дата публікації
Категорія
Чому Росія знову збільшує кількість військ біля кордонів України, невідомо
Вже не навчання? Росія знову стягує війська до українських кордонів (відео)