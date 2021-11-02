В Лагосе рухнул небоскреб: есть погибшие, под завалами остаются люди (фото, видео)

Здание находилось в престижном районе.

В нигерийском городе Лагос обрушилось строящееся 21-этажное здание. Под завалами могут находиться десятки людей. Пятеро погибли. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Лагосское государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Здание находилось в престижном районе Икойи. Четверых человек удалось спасти из-под завалов. Среди них — одна женщина. Их направили в больницу.

Работы по спасению продолжались и ночью На месте обрушения работают спасатели Здание после постройки могло бы насчитывать 25 этажей Под завалами могут оставаться люди

Обрушение произошло в 14 часов по местному времени, на месте работали бригады строителей. Люди из соседних зданий сообщили, что обрушение произошло резко и чувствовалось как землетрясение.

Точное количество людей, погребенных под завалами неизвестно. Здание было частью района новостроек. Местные жители публикуют фото до и после обрушения.

Для расследования причин обвала здания собрана межведомственная комиссия.

В этом же районе год назад обрушилось здание, которой погребло под собой восемь человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в России произошел взрыв в жилом доме — детей выбрасывали из окон, чтобы спасти.