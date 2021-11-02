Укр

В Лагосе рухнул небоскреб: есть погибшие, под завалами остаются люди (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Обрушившийся небоскреб был одни из строящихся зданий комплекса новостроек. Новость обновлена 02 ноября 2021, 08:30
Обрушившийся небоскреб был одни из строящихся зданий комплекса новостроек.

Здание находилось в престижном районе.

В нигерийском городе Лагос обрушилось строящееся 21-этажное здание. Под завалами могут находиться десятки людей. Пятеро погибли. Поисково-спасательная операция продолжается. 

Об этом сообщает Лагосское государственное агентство по чрезвычайным ситуациям. 

Здание находилось в престижном районе Икойи. Четверых человек удалось спасти из-под завалов. Среди них — одна женщина. Их направили в больницу. 

Работы по спасению продолжались и ночью
Работы по спасению продолжались и ночью
На месте обрушения работают спасатели
На месте обрушения работают спасатели
Здание после постройки могло бы насчитывать 25 этажей
Здание после постройки могло бы насчитывать 25 этажей
Под завалами могут оставаться люди
Под завалами могут оставаться люди

Обрушение произошло в 14 часов по местному времени, на месте работали бригады строителей. Люди из соседних зданий сообщили, что обрушение произошло резко и чувствовалось как землетрясение.

Точное количество людей, погребенных под завалами неизвестно. Здание было частью района новостроек. Местные жители публикуют фото до и после обрушения. 

Для расследования причин обвала здания собрана межведомственная комиссия. 

В этом же районе год назад обрушилось здание, которой погребло под собой восемь человек. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России произошел взрыв в жилом доме — детей выбрасывали из окон, чтобы спасти.

Теги:
#Нигерия #Погибшие #Лагос #Обрушение
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