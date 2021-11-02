В Лагосе рухнул небоскреб: есть погибшие, под завалами остаются люди (фото, видео)
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Здание находилось в престижном районе.
В нигерийском городе Лагос обрушилось строящееся 21-этажное здание. Под завалами могут находиться десятки людей. Пятеро погибли. Поисково-спасательная операция продолжается.
Об этом сообщает Лагосское государственное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Здание находилось в престижном районе Икойи. Четверых человек удалось спасти из-под завалов. Среди них — одна женщина. Их направили в больницу.
Обрушение произошло в 14 часов по местному времени, на месте работали бригады строителей. Люди из соседних зданий сообщили, что обрушение произошло резко и чувствовалось как землетрясение.
Точное количество людей, погребенных под завалами неизвестно. Здание было частью района новостроек. Местные жители публикуют фото до и после обрушения.
Для расследования причин обвала здания собрана межведомственная комиссия.
В этом же районе год назад обрушилось здание, которой погребло под собой восемь человек.
Ранее "Телеграф" писал, что в России произошел взрыв в жилом доме — детей выбрасывали из окон, чтобы спасти.
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