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У Лагосі впав хмарочос: є загиблі, під завалами залишаються люди (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Хмарочос, що обрушився, був однією з будівель комплексу новобудов. Новина оновлена 02 листопада 2021, 08:30
Хмарочос, що обрушився, був однією з будівель комплексу новобудов.

Будинок був у престижному районі.

У нігерійському місті Лагос завалилася 21-поверхова недобудова. Під завалами можуть бути десятки людей. П’ятеро загинули. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє Лагоське державне агентство з надзвичайних ситуацій.

Будинок був у престижному районі Ікойі. Чотирьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Серед них одна жінка. Їх направили до лікарні.

Роботи з порятунку тривали і вночі
Роботи з порятунку тривали і вночі
На місці обвалення працюють рятувальники
На місці обвалення працюють рятувальники
Будівля після будівництва могла б налічувати 25 поверхів
Будівля після будівництва могла б налічувати 25 поверхів
Під завалами можуть залишатися люди
Під завалами можуть залишатися люди

Обвалення сталося о 14 годині за місцевим часом, на місці працювали бригади будівельників. Люди з сусідніх будівель повідомили, що обвал стався різко і відчувався як землетрус.

Точна кількість людей, похованих під завалами, невідома. Будинок був частиною району новобудов. Місцеві жителі публікують фото до та після обвалення.

Для розслідування причин обвалу будівлі зібрано міжвідомчу комісію.

У цьому ж районі рік тому обрушилася будівля, якою поховали під собою вісім людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії стався вибух у житловому будинку — дітей викидали з вікон, щоб урятувати.

Теги:
#Нігерія #Загиблі #Лагос #Обвалення
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