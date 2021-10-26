Викидають дітей із вікон, щоб урятувати: у Росії знову вибухнув будинок (відео)

У Калінінградській області у багатоквартирному будинку рвонув газ, відео шокує

Слідом за потужним вибухом у російському місті Набережні Човни НП сталася у Балтійську (Калінінградська область). Близько 14:00 26 жовтня у багатоквартирному житловому будинку рвонув газ і почалася пожежа.

Про це з посиланням на МНС Росії пишуть місцеві Телеграм-канали та ЗМІ.

Відомо, що вибух стався у трипід’їзному будинку на першому поверсі. Через сильну пожежу сусіди другого поверху були змушені викидати своїх дітей із вікон, щоб урятувати їм життя. Внизу малечу ловили перехожі. На щастя, діти не постраждали.

На момент виходу новини пожежу локалізували, але ще не загасили повністю. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Займання локалізоване. На місці працюють рятувальники.

Як повідомлялося раніше, у Росії під Рязанню нещодавно прогримів вибух на заводі з виробництва пороху.

Також нагадаємо, що у Китаї в провінції Ляолін через витік газу в повітря нещодавно злетів ресторан: момент потрапив на відео. Гасили його понад сотня пожежників.