Рус

Під завалами залишаються люди: в Росії вибух розніс два поверхи житлового будинку (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
121
Набережні Челни Новина оновлена 25 жовтня 2021, 18:55
Набережні Челни

Попередньо встановлено, що стався вибух газу у квартирі самотнього пенсіонера.

У Росії в місті Набережні Челни стався потужний вибух в житловому будинку, внаслідок чого сильно пошкодило два поверхи.

Інформація про це з’явилася в російських телеграм-каналах.

Вибух стався в будинку на вулиці Татарстан. Імовірно епіцентр вибуху знаходився на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок інциденту постраждало вісім квартир.

Відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів чотирьох осіб, один з постраждалих перебуває у важкому стані. Всього з будівлі евакуювали 32 людини. Також повідомляється, що щонайменше дві людини залишаються під завалами.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок порушення правил експлуатації газового обладнання.

До рятувальної операції залучено 90 осіб та 35 одиниць спеціальної техніки.

Телеграм-канал SHOT повідомляє, що за словами мешканців, вибух стався в будинку пенсіонера, який жив один. Достукатися до нього після вибуху так і не змогли.

Вибух будинку в Набережних Челнах
Вибух будинку в Набережних Челнах

Як повідомлялося раніше, в Росії під Рязанню недавно прогримів вибух на заводі з виробництва пороху. Подія забрала життя 17 людей.

Теги:
#Росія #Вибух #Набережні Челни
Через рік після "референдуму" великих зрушень в питаннях Зеленського немає
Політика
Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Через рік після "референдуму" великих зрушень в питаннях Зеленського немає
Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки
Дата публікації
Категорія
Карантин
Штрафувати будуть пасажирів: в Україні переглянули обмеження на поїздки між регіонами
Дата публікації
Категорія
Газ в Україні знову подорожчає
Українцям знову хочуть підняти ціну на газ — які цифри побачимо в платіжках
Дата публікації
Категорія
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає
COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
На початку тижня в Україні похолоднішає
Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика