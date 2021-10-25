Під завалами залишаються люди: в Росії вибух розніс два поверхи житлового будинку (фото, відео)

Попередньо встановлено, що стався вибух газу у квартирі самотнього пенсіонера.

У Росії в місті Набережні Челни стався потужний вибух в житловому будинку, внаслідок чого сильно пошкодило два поверхи.

Інформація про це з’явилася в російських телеграм-каналах.

Вибух стався в будинку на вулиці Татарстан. Імовірно епіцентр вибуху знаходився на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок інциденту постраждало вісім квартир.

Відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів чотирьох осіб, один з постраждалих перебуває у важкому стані. Всього з будівлі евакуювали 32 людини. Також повідомляється, що щонайменше дві людини залишаються під завалами.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок порушення правил експлуатації газового обладнання.

До рятувальної операції залучено 90 осіб та 35 одиниць спеціальної техніки.

Телеграм-канал SHOT повідомляє, що за словами мешканців, вибух стався в будинку пенсіонера, який жив один. Достукатися до нього після вибуху так і не змогли.

Вибух будинку в Набережних Челнах

Як повідомлялося раніше, в Росії під Рязанню недавно прогримів вибух на заводі з виробництва пороху. Подія забрала життя 17 людей.