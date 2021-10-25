Под завалами остаются люди: в России взрыв разнес два этажа жилого дома (фото, видео)

Предварительно установлено, что произошел взрыв газа в квартире одинокого пенсионера.

В России в городе Набережные Челны произошел мощный взрыв в жилом доме, вследствие чего сильно повредило два этажа.

Информация об этом появилась в российских телеграм-каналах.

Взрыв произошел в доме на улице Татарстан. Предположительно эпицентр взрыва находился на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Вследствие инцидента пострадало восемь квартир.

Известно о том, что спасатели смогли достать из-под завалов четырех человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Всего из здания эвакуировали 32 человека. Также сообщается, что по меньшей мере два человека остаются под завалами.

Предварительно установлено, что взрыв произошел вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

К спасательной операции привлечены 90 человек и 35 единиц специальной техники.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что по словам жильцов, взрыв произошел в доме пенсионера, который жил один. Достучаться до него после взрыва так и не смогли.

Взрыв дома в Набережных Челнах

Как сообщалось ранее, в России под Рязанью недавно прогремел взрыв на заводе по производству пороха. Происшествие унесло жизни 17 человек.