Под завалами остаются люди: в России взрыв разнес два этажа жилого дома (фото, видео)
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Предварительно установлено, что произошел взрыв газа в квартире одинокого пенсионера.
В России в городе Набережные Челны произошел мощный взрыв в жилом доме, вследствие чего сильно повредило два этажа.
Информация об этом появилась в российских телеграм-каналах.
Взрыв произошел в доме на улице Татарстан. Предположительно эпицентр взрыва находился на четвертом этаже пятиэтажного дома.
Вследствие инцидента пострадало восемь квартир.
Известно о том, что спасатели смогли достать из-под завалов четырех человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Всего из здания эвакуировали 32 человека. Также сообщается, что по меньшей мере два человека остаются под завалами.
Предварительно установлено, что взрыв произошел вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования.
К спасательной операции привлечены 90 человек и 35 единиц специальной техники.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что по словам жильцов, взрыв произошел в доме пенсионера, который жил один. Достучаться до него после взрыва так и не смогли.
Как сообщалось ранее, в России под Рязанью недавно прогремел взрыв на заводе по производству пороха. Происшествие унесло жизни 17 человек.
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