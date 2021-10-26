Укр

Выбрасывают детей из окон, чтобы спасти: в России снова взорвался дом (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В России - череда взрывов в жилых домах Новость обновлена 26 октября 2021, 15:43
В России - череда взрывов в жилых домах

В Калининградской области в многоквартирном доме рванул газ, видео шокирует

Вслед за мощным взрывом в российском городе Набережные Челны ЧП произошло в Балтийске (Калининградская область). Около 14:00 26 октября в многоквартирном жилом доме рванул газ и начался пожар.

Об этом со ссылкой на МЧС России пишут местные Телеграмм-каналы и СМИ.

Известно, то взрыв случился в трехподъездном доме на первом этаже. Из-за сильного пожара соседи второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон, чтобы спасти им жизнь. Внизу малышей ловили прохожие. К счастью, дети не пострадали.

На момент выхода новости пожар локализовали, но еще не потушили полностью. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание локализовано. На месте работают спасатели.

Как сообщалось ранее, в России под Рязанью недавно прогремел взрыв на заводе по производству пороха. Происшествие унесло жизни 17 человек.

Также напомним, что в Китае в провинции Ляолин из-за утечки газа в воздух недавно взлетел ресторан: момент попал на видео. Тушили его более сотни пожарных.

Теги:
#Газ #Россия #Взрыв #Спасение #Спасение людей
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