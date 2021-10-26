Выбрасывают детей из окон, чтобы спасти: в России снова взорвался дом (видео)
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В Калининградской области в многоквартирном доме рванул газ, видео шокирует
Вслед за мощным взрывом в российском городе Набережные Челны ЧП произошло в Балтийске (Калининградская область). Около 14:00 26 октября в многоквартирном жилом доме рванул газ и начался пожар.
Об этом со ссылкой на МЧС России пишут местные Телеграмм-каналы и СМИ.
Известно, то взрыв случился в трехподъездном доме на первом этаже. Из-за сильного пожара соседи второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон, чтобы спасти им жизнь. Внизу малышей ловили прохожие. К счастью, дети не пострадали.
На момент выхода новости пожар локализовали, но еще не потушили полностью. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Возгорание локализовано. На месте работают спасатели.
Как сообщалось ранее, в России под Рязанью недавно прогремел взрыв на заводе по производству пороха. Происшествие унесло жизни 17 человек.
Также напомним, что в Китае в провинции Ляолин из-за утечки газа в воздух недавно взлетел ресторан: момент попал на видео. Тушили его более сотни пожарных.
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