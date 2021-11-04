Счастливое спасение: пропавшую 4-летнюю девочку спустя две недели нашли живой (видео)

Она пропала во время семейного выезда с палатками.

В Австралии найдена живой девочка Клео Смит, которая пропала почти три недели назад. Полиция нашла ее в запертом доме и уже задержала мужчину, которые был поблизости от здания.

Об этом сообщает 9news.

Семья 4-летней девочки отдыхала в кемпинге в Западной Австралии в Блоухолзе, когда 16 октября ее мать обнаружила, что Клео, которая спала в одной из комнат, исчезла. Она была уверена, что девочка не могла сама выбраться из палатки. Пропал также ее спальный мешок. Это был первый семейный поход, кроме Клео в палатке также была ее младшая сестра.

Полиция начала прочесывать местность, в том числе и с помощью дронов, в надежде, что девочка просто вышла прогуляться. Поиски не дали результатов. 21 октября власти объявили награду в миллион австралийских долларов тому, кто поможет найти Клео (эквивалентно 19 млн грн).

Спустя несколько дней появилась информация, что в окрестностях видели автомобиль и полиция начала прочесывать дома в округе. Девочку нашли в городе Карнарвон. Клео в добром здравии и была очень рада, когда полиция сказала ей, что ее отвезут к родителям.

Отмечается, что дом в котором нашли Клео находится в нескольких минутах езды от жилья ее семьи.

Ранее "Телеграф" писал, что в Житомирской области соцслужбы забрали из семьи трех детей — отчим не пускал их в дом, дети прятались на улице.