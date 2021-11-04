Щасливий порятунок: зниклу 4-річну дівчинку за два тижні знайшли живою (відео)

Вона зникла під час сімейного виїзду із наметами.

В Австралії знайшли живу дівчинку Клео Сміт, яка зникла майже три тижні тому. Поліція знайшла її у замкненому будинку та вже затримала чоловіка, який був поблизу будівлі.

Про це повідомляє 9news.

Сім’я 4-річної дівчинки відпочивала у кемпінгу в Західній Австралії у Блоухолзі, коли 16 жовтня її мати виявила, що Клео, яка спала в одній із кімнат, зникла. Вона була впевнена, що дівчинка не могла сама вибратися з намету. Зник також її спальний мішок. Це був перший сімейний похід, крім Клео у наметі також була її молодша сестра.

Поліція почала прочісувати місцевість, у тому числі й за допомогою дронів, сподіваючись, що дівчинка просто вийшла прогулятися. Пошуки не дали результатів. 21 жовтня влада оголосила нагороду в мільйон австралійських доларів тому, хто допоможе знайти Клео (еквівалентно 19 млн грн).

Через кілька днів з’явилася інформація, що на околицях бачили автомобіль і поліція почала прочісувати будинки в окрузі. Дівчинку знайшли у місті Карнарвон. Клео в доброму здоров’ї і була дуже рада, коли поліція сказала їй, що її відвезуть до батьків.

Зазначається, що будинок, в якому знайшли Клео, знаходиться за кілька хвилин їзди від житла її сім’ї.

Раніше "Телеграф" писав, що на Житомирщині соцслужби забрали з сім’ї трьох дітей — вітчим не пускав їх у будинок, діти ховалися на вулиці.