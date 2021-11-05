Паутина, мусор и бутылки: в Британии по-дешёвке продают двухэтажный дом с "бонусом" (фото)

Чтобы его очистить понадобится грузовик.

В Великобритании в городе Плимут графства Девон можно купить дом всего за 110 тысяч фунтов стерлингов. Дом расположен возле центрального парка и недалеко от вокзала. Но есть большой нюанс — из него необходимо вывезти огромное количество мусора.

Об этом сообщает Dailymail.

В гривневом эквиваленте стоимость дома составляет более 3,9 млн. Но при этом цена за аналогичный дом с тремя спальнями в этом же городе стартует от 300 тысяч фунтов стерлингов.

Снизить цену втрое аукционистов заставил мусор. Им буквально заполнены все поверхности — на кухне упаковки от еды свалены просто сверху грязной посуды, в комнатах — сотни бутылок из-под алкогольных напитков. И все это окутывает паутина. Единственная более-менее чистая зона — спальня.

Так выглядит кухня в доме

Одна из комнат - мусор почти достиг подоконника

В доме есть мебель и частично — техника, но при этом все свалено кучами в комнатах и любом свободном пространстве.

От камина до занавесок - гостиная завалена бутылками

Этот дом выставят на аукцион 18 ноября, но представители компании даже не смогли проникнуть во все помещения, чтобы сделать фото — мусор не дал туда попасть.

Ранее "Телеграф" писал, что в питерском пригороде есть дом, в котором живет население небольшого города.