Павутина, сміття та пляшки: у Британії задешево продають двоповерховий будинок з "бонусом" (фото)

Щоб його очистити знадобиться вантажівка.

У Великій Британії в місті Плімут графства Девон можна купити будинок всього за 110 тисяч фунтів стерлінгів. Будинок розташований біля центрального парку та неподалік вокзалу. Але є великий нюанс – з нього необхідно вивезти величезну кількість сміття.

Про це повідомляє Dailymail.

У гривневому еквіваленті вартість будинку становить понад 3,9 млн. Але при цьому ціна за аналогічний будинок із трьома спальнями у цьому ж місті стартує від 300 тисяч фунтів стерлінгів.

Знизити ціну втричі аукціоністів змусило сміття. Їм буквально заповнені всі поверхні — на кухні пакування від їжі звалене просто зверху брудного посуду, у кімнатах — сотні пляшок з-під алкогольних напоїв. І все це огортає павутиння. Єдина чиста зона — спальня.

Так виглядає кухня у будинку

Одна з кімнат — сміття майже досягло підвіконня

У будинку є меблі та частково — техніка, але при цьому все звалене купами в кімнатах і будь-якому вільному просторі.

Від каміна до фіранок — вітальня завалена пляшками

Цей будинок виставлять на аукціон 18 листопада, але представники компанії навіть не змогли проникнути у всі приміщення, щоб зробити фото — сміття не дало туди потрапити.

Раніше "Телеграф" писав, що в пітерському передмісті є будинок, в якому мешкає населення невеликого міста.