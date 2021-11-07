В Ираке премьер-министра попытались убить с помощью беспилотника (фото, видео)

США уже заявили о террористической атаке

В Багдаде, столице Ирака, была совершена попытка убийства премьер-министра страны Мустафы аль-Кадхими. Инцидент произошел ранним утром воскресенья, 7 ноября.

Подробности сообщает Reuters.

Известно, что нападение на политика произошло в его собственном доме. В качестве оружия использовался беспилотник, который был буквально "начинен" взрывчаткой.

В результате взрыва ранения получили несколько сотрудников личной охраны Мустафы аль Кадхими, однако сам премьер-министр якобы не пострадал.

На фотографиях, которые уже появились в сети, можно заметить, что часть зданий и некоторые автомобили в резиденции иракского премьера были значительно повреждены. Также на месте было обнаружено остатки взорвавшегося дрона, его забрали местные спецслужбы.

По словам госдепартамента Штатов, подобные случаи стоит рассматривать как террористические атаки. По словам спикера Неда Прайса, США уже предложили свою помощь в расследовании инцидента.

Кто именно мог организовать покушение на Мустафу аль-Кадхими, пока не сообщается. Иракские военные изучают данные разведки для формирования версий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крупном пожаре в Багдаде, который вспыхнул на территории американской военной базы.