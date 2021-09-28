Укр

В Ираке - масштабный пожар близ аэропорта: горит военная база США (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Клубы черного дыма в Багдаде видны издалека Новость обновлена 28 сентября 2021, 15:15
Клубы черного дыма в Багдаде видны издалека

Местные СМИ пишут, что ЧП произошло на базе американцев

Во вторник, 28 сентября, в Ираке произошел масштабный пожар на военной базе "Виктория", где располагаются американские войска. 

О масштабном ЧП, которое виднеется издалека, сообщает местный сайт "1news".

На видео, которое публикует данное СМИ и Телеграм-каналы, видно, как над военным объектом поднимаются густые клубы черного дыма.

Известно, что база американцев располагается близ аэропорта в Багдаде. А вот информации о жертвах и о причинах ЧП на момент выхода новости нет.

Напомним, в шведском городе Гетеборг 28 сентября прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке, в результате чего в больнице оказались 20 человек. Еще около двухсот человек эвакуировали из дома спасатели.

Ранее "Телеграф" также сообщал о взрыве в многоэтажке в Кривом Роге, в результате которого на седьмом этаже жилого дома заблокировало маленьких детей. Их пришлось доставать спасателям. А в Киеве загорелся хостел: трагедия забрала жизнь одного человека, еще двое смогли спастись от огня — один из них выпрыгнул с третьего этажа.

Теги:
#США #Ирак #Военная база #Багдад
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