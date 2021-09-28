В Іраку — масштабна пожежа поблизу аеропорту: горить військова база США (відео)

Місцеві ЗМІ пишуть, що НП сталася на базі американців

У вівторок, 28 вересня, в Іраку сталася масштабна пожежа на військовій базі "Вікторія", де розташовуються американські війська.

Про масштабну НП, яка видніється здалеку, повідомляє місцевий сайт "1news".

На відео, яке публікує дане ЗМІ і телеграм-канали, видно, як над військовим об’єктом піднімаються густі клуби чорного диму.

Відомо, що база американців розташовується поблизу аеропорту в Багдаді. А ось інформації про жертви і причини НП на момент виходу новини немає.

Нагадаємо, в шведському місті Гетеборг 28 вересня прогримів потужний вибух в житловій багатоповерхівці, в результаті чого в лікарні опинилися 20 осіб. Ще близько двохсот людей евакуювали з будинку рятувальники.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про вибух в багатоповерхівці в Кривому Розі, в результаті якого на сьомому поверсі житлового будинку заблокувало маленьких дітей. Їх довелося діставати рятувальникам. А в Києві загорівся хостел: трагедія забрала життя однієї людини, ще двоє змогли врятуватися від вогню — один з них вистрибнув з третього поверху.