В Іраку прем’єр-міністра спробували вбити із допомогою безпілотника (фото, відео)

США вже заявили про терористичну атаку

У Багдаді, столиці Іраку, було здійснено спробу вбивства прем’єр-міністра країни Мустафи аль-Казимі. Інцидент стався рано вранці неділі, 7 листопада.

Подробиці повідомляє Reuters.

Відомо, що напад на політика стався у його власному домі. Як зброю використовувався безпілотник, буквально "начинений" вибухівкою.

Внаслідок вибуху поранення отримали кілька співробітників особистої охорони Мустафи аль Казимі, проте сам прем’єр-міністр начебто не постраждав.

На фотографіях, які вже з’явилися в мережі, можна побачити, що частина будівель та деякі автомобілі у резиденції іракського прем’єра були значно пошкоджені. Також на місці було виявлено залишки дрону, що вибухнув, його забрали місцеві спецслужби.

На думку держдепартаменту Штатів, такі випадки варто розглядати як терористичні атаки. За словами речника Неда Прайса, США вже запропонували свою допомогу в розслідуванні інциденту.

Хто саме міг організувати замах на Мустафу аль-Казимі, поки що не повідомляється. Іракські військові вивчають дані розвідки на формування версій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про велику пожежу в Багдаді, яка спалахнула на території американської військової бази.