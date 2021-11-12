Две головы, шесть ног и два хвоста: теленок-мутант шокировал ученых своим появлением на свет (фото)
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Аномальное животное забрали на исследование
На фермерском хозяйстве в Турции корова родила аномального теленка с двумя головами, тремя парами ног, двумя хвостами и двойным позвоночником. Мутанта забрали на исследование.
Как сообщает издание Daily Star, теленок-мутант появился на свет на юго-западе Турции в районе Бахчеараси в воскресенье, 7 ноября.
Хозяин фермы — 38-летний Эрдем Челик — рассказал, что одна из его коров не смогла самостоятельно отелиться, из-за чего было принято решение о кесаревом сечении. Вначале фермер думал, что корова беременна двойней, и именно это вызвало проблемы. Однако, появившийся на свет мутант поверг фермера в шок.
Из коровы извлекли теленка с двумя головами, двумя парами передних и парой задних ног, двумя хвостами и двойным позвоночником. Удивительное животное было мертворожденным.
Труп животного доставили в город Айдын в Университет Аднана Мендереса для проведения исследований. Специалисты говорят, что мутант мог появиться на свет из-за редкой генетической аномалии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети стало популярным видео, на котором можно увидеть настоящую любовь теленка и собаки.
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