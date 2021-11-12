Укр

Две головы, шесть ног и два хвоста: теленок-мутант шокировал ученых своим появлением на свет (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Корова
Корова

Аномальное животное забрали на исследование

На фермерском хозяйстве в Турции корова родила аномального теленка с двумя головами, тремя парами ног, двумя хвостами и двойным позвоночником. Мутанта забрали на исследование.

Как сообщает издание Daily Star, теленок-мутант появился на свет на юго-западе Турции в районе Бахчеараси в воскресенье, 7 ноября. 

Хозяин фермы — 38-летний Эрдем Челик — рассказал, что одна из его коров не смогла самостоятельно отелиться, из-за чего было принято решение о кесаревом сечении. Вначале фермер думал, что корова беременна двойней, и именно это вызвало проблемы. Однако, появившийся на свет мутант поверг фермера в шок.

Из коровы извлекли теленка с двумя головами, двумя парами передних и парой задних ног, двумя хвостами и двойным позвоночником. Удивительное животное было мертворожденным.

Труп животного доставили в город Айдын в Университет Аднана Мендереса для проведения исследований. Специалисты говорят, что мутант мог появиться на свет из-за редкой генетической аномалии. 

Теленок-мутант родился на фермерском хозяйстве в Турции
Теленок-мутант родился на фермерском хозяйстве в Турции
Аномальное животное имело две головы и шесть ног
Аномальное животное имело две головы и шесть ног

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети стало популярным видео, на котором можно увидеть настоящую любовь теленка и собаки.

Теги:
#Турция #Животное #Аномалия #Теленок с двумя головами
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