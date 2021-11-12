Рус

Дві голови, шість ніг та два хвости: теля-мутант шокувало вчених своєю появою на світ (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Корова
Корова

Аномальну тварину забрали на дослідження

На фермерському господарстві у Туреччині корова народила аномальне теля з двома головами, трьома парами ніг, двома хвостами та подвійним хребтом. Мутанта забрали дослідження.

Як повідомляє видання Daily Star, теля-мутант з’явилося на світ на південному заході Туреччини в районі Бахчеарасі в неділю, 7 листопада.

Господар ферми — 38-річний Ердем Челік — розповів, що одна з його корів не змогла самостійно оселитися, через що було ухвалено рішення про кесарів розтин. Спочатку фермер думав, що корова вагітна двійнятами, і саме це викликало проблеми. Однак, мутант, що з’явився на світ, шокував фермера.

З корови витягли теля з двома головами, двома парами передніх і парою задніх ніг, двома хвостами та подвійним хребтом. Дивна тварина була мертвонародженою.

Труп тварини доставили до міста Айдин до Університету Аднана Мендереса для проведення досліджень. Фахівці кажуть, що мутант з’явився на світ через рідкісну генетичну аномалію.

Теля-мутант народилося на фермерському господарстві у Туреччині
Теля-мутант народилося на фермерському господарстві у Туреччині
Аномальна тварина мала дві голови та шість ніг
Аномальна тварина мала дві голови та шість ніг

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі стало популярним відео, на якому можна побачити справжню любов теля і собаки.

Теги:
#Туреччина #Тварина #Аномалія #Теля з двома головами
Головне за день
Україна
Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головне за день
Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку
Дата публікації
Категорія
Toyota, під колесами якої опинилися діти
Струс мозку та забої: що відомо про стан дітей, які постраждали в ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
Українців потішать новим податком
Українців змусять сплачувати податок на дорогі покупки: хто потрапить під приціл і як покарають ухилянтів
Дата публікації
Категорія
Україна опинилася в умовах гострого дефіциту енергоресурсів
Чи замерзне Україна цієї зими і чому ми опинилися без вугілля, газу та електрики
Дата публікації
Категорія
Подорожі до країн ЄС
В’їзд для українців до ЄС: у які країни та на яких умовах можуть потрапити туристи