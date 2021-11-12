Дві голови, шість ніг та два хвости: теля-мутант шокувало вчених своєю появою на світ (фото)

Аномальну тварину забрали на дослідження

На фермерському господарстві у Туреччині корова народила аномальне теля з двома головами, трьома парами ніг, двома хвостами та подвійним хребтом. Мутанта забрали дослідження.

Як повідомляє видання Daily Star, теля-мутант з’явилося на світ на південному заході Туреччини в районі Бахчеарасі в неділю, 7 листопада.

Господар ферми — 38-річний Ердем Челік — розповів, що одна з його корів не змогла самостійно оселитися, через що було ухвалено рішення про кесарів розтин. Спочатку фермер думав, що корова вагітна двійнятами, і саме це викликало проблеми. Однак, мутант, що з’явився на світ, шокував фермера.

З корови витягли теля з двома головами, двома парами передніх і парою задніх ніг, двома хвостами та подвійним хребтом. Дивна тварина була мертвонародженою.

Труп тварини доставили до міста Айдин до Університету Аднана Мендереса для проведення досліджень. Фахівці кажуть, що мутант з’явився на світ через рідкісну генетичну аномалію.

Теля-мутант народилося на фермерському господарстві у Туреччині

Аномальна тварина мала дві голови та шість ніг

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі стало популярним відео, на якому можна побачити справжню любов теля і собаки.