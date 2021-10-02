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Відео ласк та незвичайної дружби теляти і пса розлетілося мережею

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Ролик із ласками тварин набрав шаленої популярності Новина оновлена 02 жовтня 2021, 16:12
Ролик із ласками тварин набрав шаленої популярності

Опубліковане відео набрало 40,4 тисячі вподобань

В мережі стало популярним відео, на якому можна побачити справжню любов теляти та пса. Тварини разом лежать та лащаться один до одного. Користувачі соцмереж не можуть намилуватися такою дружбою.

Відповідне відео публікує "Humor And Animals" на сторінці у Twitter.

Судячи з ролика, тварин зовсім не бентежить те, що вони абсолютно різні. У них склалися справді дружні відносини, які так і хочеться назвати любовʼю. 

На відео видно, як собака облизує теля і лащиться до нього. Воно ж відповідає взаємністю і також горнеться до пса. Чотирилапий лиже теляті носа, морду і навіть вуха. 

Можливо, такі дружні відносини тварин можна пояснити тим, що вони мають схожі кольори шерсті. Собака має світле руде хутро, а його друг трохи темніше. 

Один із користувачів мережі жартома написав: "Це те, як виглядає початок стосунків". 

Варто відзначити, що під відео 40,4 тисячі людей поставили вподобайку. Нині цей ролик став вірусних і розлетівся по різних пабліках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як мільярдер Ілон Маск купив собі щеня та опублікував його фото в мережі, піднялася вартість криптовалюти.

Теги:
#Соц мережі #Собаки #Тварини #Дружба
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