Є майже у кожного: цей додаток постійно краде пам’ять на телефоні, що робити

Краще повторювати таку дію хоча б раз на тиждень

Однією з програм, яка регулярно пожирає пам’ять у телефоні, є Viber. У ньому постійно збирається кеш і його регулярно необхідно чистити, щоб гаджет не почав підгальмовувати.

Телеграф розповідає, як видалити залишкові файли, щоб розвантажити пристрій. Річ у тому, що кеш, який збирається в месенджері, може займати чималу кількість пам’яті.

Таку процедуру краще повторювати кілька разів на тиждень, якщо ви часто користуєтесь цією програмою, відправляєте та отримуєте різні медіафайли.

Як очистити кеш у Viber

Відкриваємо месенджер Viber на телефоні;

Заходимо в налаштування

Натискаємо на пункт "Пам’ять";

Натискаємо на "Очистити кеш".

Видалення кешу ніяк не вплине на інформацію, що зберігається у месенджері. Видалені будуть виключно непотрібні файли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку TikTok. Це займе всього кілька хвилин. Якщо ви активно користуєтеся цією програмою, записуєте відео, використовуєте фільтри та різні ефекти, він може займати велику кількість пам’яті на вашому телефоні.