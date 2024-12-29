Є майже у кожного: цей додаток постійно краде пам’ять на телефоні, що робити
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Краще повторювати таку дію хоча б раз на тиждень
Однією з програм, яка регулярно пожирає пам’ять у телефоні, є Viber. У ньому постійно збирається кеш і його регулярно необхідно чистити, щоб гаджет не почав підгальмовувати.
Телеграф розповідає, як видалити залишкові файли, щоб розвантажити пристрій. Річ у тому, що кеш, який збирається в месенджері, може займати чималу кількість пам’яті.
Таку процедуру краще повторювати кілька разів на тиждень, якщо ви часто користуєтесь цією програмою, відправляєте та отримуєте різні медіафайли.
Як очистити кеш у Viber
- Відкриваємо месенджер Viber на телефоні;
- Заходимо в налаштування
- Натискаємо на пункт "Пам’ять";
- Натискаємо на "Очистити кеш".
Видалення кешу ніяк не вплине на інформацію, що зберігається у месенджері. Видалені будуть виключно непотрібні файли.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку TikTok. Це займе всього кілька хвилин. Якщо ви активно користуєтеся цією програмою, записуєте відео, використовуєте фільтри та різні ефекти, він може займати велику кількість пам’яті на вашому телефоні.