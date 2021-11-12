Укр

Украинского моряка после двух недель поисков нашли мертвым в Румынии: что известно

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Водолазы ищут пропавшего моряка Новость обновлена 12 ноября 2021, 18:52
Водолазы ищут пропавшего моряка

ЧП произошло в Измаильском районе Одесчины.

Боцмана с сухогруза RIGHT STEP, который пропал с судна 28 октября обнаружили в акватории Румынии. Он погиб. 

Об этом сообщает морской юрист Николай Гольбин со ссылкой на собственные источники. 

По словам юриста, на родину отправят его тело в оцинкованном гробу. Он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Судно, с которого упал моряк
Судно, с которого упал моряк

Напомним, судно было пришвартован в порту Рени, когда 41-летний моряк не удержался и упал с палубы в воду. По сообщениям очевидцев, дунайское течение отнесло его от берега и затащило под воду. Водолазы безуспешно прочесывали русло, но ни тело, ни боцмана не нашли. 

Спасатели ищут пропавшего
Спасатели ищут пропавшего

Гольбин отмечает, что из-за сильного течения, многие моряки, попадая в Дунай, уже не могут выбраться. 

Согласно данным навигации, судно RIGHT STEP ходит под флагом Белиза и сейчас снова направляется в порт Рени после рейса.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские войска 12 ноября понесли потерю — два десантника подорвались возле железной дороги на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. От их машины осталась только часть остова.

Теги:
#Румыния #Дунай #Моряк #Рени #Боцман
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