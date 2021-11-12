Украинского моряка после двух недель поисков нашли мертвым в Румынии: что известно

ЧП произошло в Измаильском районе Одесчины.

Боцмана с сухогруза RIGHT STEP, который пропал с судна 28 октября обнаружили в акватории Румынии. Он погиб.

Об этом сообщает морской юрист Николай Гольбин со ссылкой на собственные источники.

По словам юриста, на родину отправят его тело в оцинкованном гробу. Он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Судно, с которого упал моряк

Напомним, судно было пришвартован в порту Рени, когда 41-летний моряк не удержался и упал с палубы в воду. По сообщениям очевидцев, дунайское течение отнесло его от берега и затащило под воду. Водолазы безуспешно прочесывали русло, но ни тело, ни боцмана не нашли.

Спасатели ищут пропавшего

Гольбин отмечает, что из-за сильного течения, многие моряки, попадая в Дунай, уже не могут выбраться.

Согласно данным навигации, судно RIGHT STEP ходит под флагом Белиза и сейчас снова направляется в порт Рени после рейса.

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