Українського моряка після двох тижнів пошуків знайшли мертвим у Румунії: що відомо

НП сталася в Ізмаїльському районі Одещини.

Боцмана з суховантажного судна RIGHT STEP, який зник із судна 28 жовтня виявили в акваторії Румунії. Він загинув.

Про це повідомляє морський юрист Микола Гольбін із посиланням на власні джерела.

За словами юриста, на батьківщину відправлять його тіло в оцинкованій труні. Він висловив співчуття родичам загиблого.

Судно, з якого впав моряк

Нагадаємо, судно було пришвартовано в порту Рені, коли 41-річний моряк не втримався і впав із палуби у воду. За повідомленнями очевидців, дунайська течія віднесла його від берега і затягла під воду. Водолази безуспішно прочісували русло, але ні тіло, ні боцмана не знайшли.

Рятувальники шукають зниклого

Гольбін зазначає, що через сильну течію, багато моряків, потрапляючи до Дунаю, вже не можуть вибратися.

За даними навігації, судно RIGHT STEP ходить під прапором Беліза і зараз знову прямує до порту Рені після рейсу.

Раніше "Телеграф" писав, що українські війська 12 листопада зазнали втрати — два десантники підірвалися біля залізниці на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої. Від їхньої машини залишилася тільки частина кістяка.