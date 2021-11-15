Тысячи канадцев разделись догола, чтобы купить по дешёвке дом: подробности

Риелторы говорят о бешеном спросе на жилье в Онтарио

В Канаде желающие приобрести собственное жилье буквально "штурмуют" нудистский курорт в провинции Онтарио. В симпатичном местечке близ Торонто можно приобрести роскошный дом за смешные по местным меркам цены.

Детали сообщает издание Vice.

Известно, что за дом площадью 1300 кв. футов (чуть больше 120 кв.м) по адресу 23 Rodeo Drive рядом с Гамильтоном запрашивают 350 тысяч долларов. По меркам канадцев, это очень доступное жилье, поэтому многие бы не отказались от приобретения подобной недвижимости.

Так выглядит "нудистский" домик

Внутри находится хорошая мебель

Загвоздка кроется лишь в том, что дом расположен на территории курорта Ponderosa Nature Resort, который работает для нудистов. Отсутствие одежды здесь правило и возможность получение привилегии, а не ежедневная необходимость.

"К нам обращается много людей, которые пытаются прикинуться нудистами, чтобы заполучить отличное место жительства, поэтому мы очень внимательны", — заявила Эллисон Волш, генеральный менеджер курорта.

Размеры комнат впечатляют

Кухня выполнена в очень мягких тонах

Её слова подтверждает и риелторка местной компании Sutton Team Realty Inc СиСи Александер. Она утверждает, что вместе с командой обработала не менее 24 тысяч запросов от желающих приобрести недвижимость. При этом объявление о продаже дома на сайте компании появилось лишь с 1 сентября 2021 года.

"Мне задают сумасшедшие вопросы. Меня спрашивают: "Могу ли я быть на 50 процентов нудистом?", "Можете ли вы указать в предложении, что я могу носить трусы или 50 процентов одежды?" Но это так не работает!" — говорит Сиси Александер.

Фото с бассейна курорта Ponderosa Nature Resort

Риелтор утверждает, что тщательную проверку из 24 тысяч заявок смог пройти лишь 1% желающих приобрести дом. Сейчас продавец ознакамливается с предложениями по цене.

К общей стоимости нужно еще будет добавить ежемесячный взнос в размере 1000 долларов США — для оплаты аренды участка, на котором стоит недвижимость. Это также откроет доступ к бассейнам, теннисным кортам и другим "плюшкам" нудистского курорта.

Дополнительный участок, требующий оплаты

По меркам Канады, это и правда доступное жилье. Ведь только в Торонто средняя цена на свой дом достигает 1,35 млн долларов.

Вместе с тем, как канадцы воюют за дешевую недвижимость, в Европе цены на неё поражают воображение. Как ранее сообщал "Телеграф", в Риме за одну весьма особенную виллу пытаются выручить 550 млн долларов.