Тисячі канадців роздяглися догола, щоб купити дешево будинок: подробиці

Ріелтори говорять про шалений попит на житло в Онтаріо

У Канаді охочі придбати власне житло буквально "штурмують" нудистський курорт у провінції Онтаріо. У невеличкому містечку поблизу Торонто можна придбати розкішний будинок за смішною, як на місцеві мірки, ціною.

Деталі повідомляє видання Vice.

Відомо, що за будинок площею 1300 кв. футів (трохи більше 120 кв.м) за адресою 23 Rodeo Drive поряд із Гамільтоном просять 350 тисяч доларів. За мірками канадців, це дуже доступне житло, тому багато хто не відмовився б від придбання подібної нерухомості.

Так виглядає "нудистський" будиночок

Усередині є гарні меблі

Заковика полягає лише в тому, що будинок розташований на території курорту Ponderosa Nature Resort, який працює для нудистів. Відсутність одягу тут є правилом та можливістю отримання привілей, а не щоденна необхідність.

"До нас звертається багато людей, які намагаються прикинутися нудистами, щоб отримати чудове місце проживання, тому ми дуже уважні", — заявила Елісон Волш, генеральний менеджер курорту.

Розміри кімнат вражають

Кухня виконана у дуже м’яких тонах

Її слова підтверджує і рієлторка місцевої компанії Sutton Team Realty Inc СіСі Александер. Вона стверджує, що разом із командою опрацювала не менше 24 тисяч запитів від охочих придбати нерухомість. При цьому оголошення про продаж будинку на сайті компанії з’явилося лише з 1 вересня 2021 року.

"Мені ставлять божевільні питання. Мене запитують: "Чи можу я бути на 50 відсотків нудистом?", "Чи здатні ви вказати в пропозиції, що я можу носити труси або 50 відсотків одягу?" Але це так не працює!" — каже СіСі Александер.

Фото з басейну курорту Ponderosa Nature Resort

Ріелтор говорить, що ретельну перевірку із 24 тисяч заявок зміг пройти лише 1% бажаючих придбати будинок. Наразі продавець ознайомлюється із пропозиціями за ціною.

До загальної вартості знадобиться ще додати щомісячний внесок у розмірі 1000 доларів США — для оплати оренди ділянки, де розташована нерухомість. Це також відкриє доступ до басейнів, тенісних кортів та інших "плюшок" нудистського курорту.

Додаткова ділянка, яка вимагає оплати

За мірками Канади, це справді доступне житло. Адже тільки в Торонто середня ціна на власний будинок сягає 1,35 млн. доларів.

Водночас із тим, що канадці воюють за дешеву нерухомість, у Європі ціни на неї просто вражають. Як раніше повідомляв "Телеграф", у Римі за одну доволі особливу віллу намагаються виручити 550 млн доларів.