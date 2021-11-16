Таксист героическим поступком спас от гибели сотни людей (видео)

Террорист хотел взорвать англиканский собор, где чтили память жертв Первой мировой войны

В Великобритании водитель такси спас от гибели более тысячи человек, заперев террориста-смертника в собственном автомобиле.

Как сообщает BBC, взрыв в автомобиле прогремел около 11 утра (по местному времени) 15 ноября в городе Ливерпуль вблизи женской больницы.

Выяснилось, что водитель такси, по имени Дэвид Перри, вез пассажира в направлении госпиталя, а в какой-то момент заметил у него самодельное взрывное устройство. Таксист не растерялся — заблокировав дверь и террориста в салоне автомобиля, он выскочил из машины за мгновение до детонации. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвал таксиста героем.

Правоохранительные органы Великобритании после взрыва автомобиля со смертником арестовали четырех человек, подозреваемых в организации теракта.

Между тем, в издании Daily Mail появилась информация, что якобы мужчина со взрывным устройством вызвал такси и попросил отвести его на службу ко Дню памяти в англиканском соборе, который находится рядом с клиникой. В тот момент на службе находились около 1200 военнослужащих, ветеранов войны и семей погибших.

В издании пишут, что из-за пробок мужчина, на теле которого таксист заметил подозрительные лампочки, не успевал в собор вовремя, поэтому просил везти его в центр Ливерпуля в клинику. Таксисту, благодаря своевременной реакции, удалось предотвратить серьезный теракт. Террорист погиб на месте, а водитель такси получил незначительные травмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России школьник устроил взрыв в своей комнате, в результате чего и погиб.