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Таксист героїчним вчинком урятував від загибелі сотні людей (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Ліверпулі вибухнув автомобіль з людиною всередині
У Ліверпулі вибухнув автомобіль з людиною всередині

Терорист хотів підірвати англіканський собор, де вшановували пам'ять жертв Першої світової війни

У Великій Британії водій таксі врятував від гибелі більше тисячі людей, замкнувши терориста-смертника у власному автомобілі.

Як повідомляє BBC, вибух в автомобілі пролунав близько 11 ранку (за місцевим часом) 15 листопада у місті Ліверпуль поблизу жіночої лікарні.

З’ясувалося, що водій таксі, на імʼя Девід Перрі, віз пасажира у напрямку госпіталю, а у якийсь момент помітив у нього саморобний вибуховий пристрій. Таксист не розгубився — заблокувавши двері та терориста у салоні автомобіля, він вискочив з машини за мить до детонації.

Мер Ліверпуля Джоан Андерсон назвав таксиста героєм. Правоохоронні органи Великої Британії після вибуху автомобіля зі смертником заарештували чотирьох осіб — їх підозрюють в організації теракту.

Тим часом у виданні Daily Mail з’явилася інформація, що нібито чоловік з вибуховим пристроєм викликав таксі й попросив відвести його на службу до Дня пам’яті в англіканському соборі, який знаходиться поруч з клінікою. На той момент на службі знаходилися близько 1200 військовослужбовців, ветеранів війн та сімей загиблих.

У виданні пишуть, що через затори чоловік, на тілі якого таксист помітив підозрілі лампочки, не встигав у собор вчасно, тому просив везти його в центр Ліверпуля до клініки. Таксисту, завдяки вчасній реакції, вдалося запобігти серйозному теракту. Терорист загинув на місці, а водій таксі отримав незначні травми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії школяр влаштував вибух у своїй кімнаті, внаслідок чого і загинув.

Теги:
#Автомобіль #Велика Британія #Таксі #Ліверпуль #Вибух
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