Укр

Чуть не повредили МКС: США и НАТО встревожены космическим оружием России

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Космический мусор вокруг Земли. Новость обновлена 17 ноября 2021, 08:05
Космический мусор вокруг Земли.

МКС пришлось дважды уклоняться от обломков, а космонавты спрятались в корабли.

Россия во время испытания космического оружия создала опасную ситуацию на Международной космической станции. РФ испытала противоспутниковую ракету на одном из своих сателлитов, осколки разлетелись вокруг. Образовалось более полутора тысяч обломков крупного размера и сотни тысяч мелких. Это вынудило астронавтов спрятаться в специальных капсулах.

Об этом сообщает ВВС.

В NASA назвали поступок РФ "немыслимым" за то, что опасности подверглись семеро членов экипажа. В Роскосмосе ответили, что станция уже вышла из опасной зоны.

Ученые и наблюдатели из разных стран изучают последствия испытаний. Так новозеландцы, которые отслеживали космический мусор, предположили, что выстрел был направлен в "Космос — 1408", спутник шпион из 80-х. Он весил более тонны.

В Минобороны Великобритании отметили, что такие испытания подвергают опасности полеты людей в космос в будущем.

В НАТО также прокомментировали космические испытания России, отметив что обломки создают риск не только для МКС, но и для Китайской космической станции. Йенс Столтенберг заявил, что они несут угрозу мирной деятельности в космосе. Новая система вооружения угрожает важным объектам, которые отвечают за связь и навигацию на земле.

Ранее "Телеграф" писал, что полет американцев на Луну отложили по ряду причин. Он произойдет не раньше 2025 года.

Теги:
#Спутник #Оружие #Космос #МКС
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