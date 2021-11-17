Ледве не пошкодили МКС: США та НАТО стривожені космічною зброєю Росії

МКС довелося двічі ухилятися від уламків, а космонавти сховалися у кораблях.

Росія під час випробування космічної зброї створила небезпечну ситуацію на Міжнародній космічній станції. РФ випробувала протисупутникову ракету на одному зі своїх сателітів, уламки розлетілися довкола. Утворилося понад півтори тисячі уламків великого розміру та сотні тисяч дрібних. Це змусило астронавтів сховатися у спеціальних капсулах.

Про це повідомляє ВВС.

У NASA назвали вчинок РФ "немислимим" за те, що на небезпеку наразилися семеро членів екіпажу. У Роскосмосі відповіли, що станція вже вийшла із небезпечної зони.

Вчені та спостерігачі з різних країн вивчають наслідки випробувань. Так новозеландці, які відстежували космічне сміття, припустили, що постріл був направлений у "Космос — 1408", супутник шпигун із 80-х. Він важив понад тонну.

У Міноборони Великобританії відзначили, що такі випробування наражають на небезпеку польоти людей у космос у майбутньому.

У НАТО також прокоментували космічні випробування Росії, зазначивши, що уламки створюють ризик не тільки для МКС, але і для Китайської космічної станції. Єнс Столтенберг заявив, що вони несуть загрозу мирній діяльності в космосі. Нова система озброєння загрожує важливим об’єктам, які відповідають за зв’язок та навігацію на землі.

Раніше "Телеграф" писав, що політ американців на Місяць відклали з низки причин. Він відбудеться не раніше 2025 року.