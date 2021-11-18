Туристы из Украины, которых задержали в Турции из-за самоубийства члена группы, возвращаются домой

Билеты уже куплены и измотанные туристы ждут встречи с родными

Уезжая по работе или на отдых, и даже на постоянное место жительства в другие страны, граждане Украины надеются, что в случае непредвиденных обстоятельств, природных катаклизмов или каких-либо житейских драм, им на помощь с готовностью придет родная страна, отечественное Министерство иностранных дел в сотрудничестве с посольствами (консульствами) зарубежных государств. Вспомните, как за "Настей из Уханя" президент Владимир Зеленский обещал выслать самолет (Анастасия Зинченко в начале коронавирусной пандемии отказалась эвакуироваться из китайского города, потому что ее любимую собачку не позволили взять на борт из-за отсутствия необходимых документов).

Но порой наши соотечественники оказываются в ситуации "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Так, вместо непродолжительного туристического похода по Ликийской тропе вдоль средиземноморского побережья Турции, группа украинских туристов застряла в чужой стране более чем на месяц. Виной тому ЧП, случившееся в их рядах, и особенности турецкой правоохранительной системы. Расследованием занимались неспешно, все это время туристы не имели права покидать страну, оказавшись в стесненных условиях из-за ограниченности финансов. И лишь вчера запрет на выезд был снят, а сегодня их прилета ожидают в Украине.

Что именно произошло, еще 6 ноября сообщила на своей Фейсбук-странице одна из туристок, запорожанка Ирина Громыко.

"15.10 сборная группа украинских туристов (Ровно, Киев, Запорожье) совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийке.

17.10 один из членов группы совершил суицид. Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных".

Понятное дело, что турецкая сторона принялась расследовать суицид – на самом ли деле это самоубийство. "Затем последовали допросы, суд ночью, который установил запрет выезда участников группы — 7 человек из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы".

При этом, как пишет запорожанка, тело умершего товарища передали в Украину и похоронили еще 22 октября. "Завтра будет 3 недели со дня трагедии. Мы не смогли вылететь по своим билетам, потому что стоит id-запрет. Когда будут результаты – неизвестно. Сначала речь шла о 1 неделе, потом о 2, пока сроки вообще не определены. Пересечь турецкую границу не можем".

Женщина напоминает, что каждого из членов группы дома ждут семья, дети и работа. Она беспокоится, что своего рабочего места может лишиться, если не удастся вернуться в ближайшее время.

Документы подписаны, можно покидать Турцию

Ну и столь богаты наши соотечественники, чтобы так надолго задержаться за границей: "Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще дешевле. Вводим другие средства экономии. Деньги уже кончаются".

Ну а что же с государственной заботой об украинцах? Ответила Ирина и на этот вопрос всех, выразивших сочувствие: "Украинское консульство на наши запросы и просьбы помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и по просьбе делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны".

Конечно же, все принялись тегать в перепостах как высоких должностных лиц в парламенте и министерствах, так и просто влиятельных персон.

Вот она, свобода!

Возможно, что огласка, все-таки, сыграла немаловажную роль и какие-то механизмы сработали.

В путешествии хорошо, а дома - лучше

Позавчера еще одна запорожанка Виктория Скрипка-Зинчук выставила пост со словами: "Как сообщили нам консул и адвокат – экспертиза сделана и ее выводы еще в пятницу отправили из Mygla в Fethiye. Надеюсь, что не Укрпочтой и не ослами… Хотя нас предупредили, что это еще дело нескольких дней. Но мы уже выбираем билеты на самолет и надеемся к концу недели вернуться домой".

Как в песне - не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна

А сегодня она опубликовала фотографии – свою из салона автобуса и авиабилетов: "День тридцать пятый. Ну, на Istanbul".

Ирина Громыко подписание официальных документов прокомментировала следующим образом: "Так выглядит свобода. Запрет на выезд снят! Завтра уже будем дома".

Плохое забудется, прекрасное - запомнится

Надеемся, что по возвращению домой туристы нам более подробно расскажут о своих злоключениях и, возможно, дадут некоторые советы для других путешественников на будущее. Правда, друзья их успокаивают, что неприятности со временем сотрутся из памяти, а красоты ликийских пейзажей останутся с ними навсегда.

А ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мигранты из Беларуси якобы пробрались в Украину.