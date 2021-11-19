Невеста умерла спустя полчаса после свадьбы в объятиях жениха

Перед смертью девушка успела позвонить отцу

Невеста умерла от сердечного приступа спустя 25 минут после окончания праздничных гуляний на руках у своего жениха. Это произошло в деревне Реда на юге Египта.

Издание Gulf News пишет, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Издание рассказывает, что девушка по имени Надя Таха Мадхи через 25 минут после свадьбы позвонила своему отцу, после чего упала в объятия мужа и умерла. Родственники погибшей сообщают, что в тот момент она даже не успела снять свадебное платье.

"Моя дочь была вне себя от радости во время своей свадебной вечеринки, где она танцевала со своими сестрами и радостно принимала своих гостей", – рассказал отец погибшей невесты.

Мужчина рассказал, что дочь была смыслом всей его жизни, и он пока не может смириться с тем, что произошло. Отец невесты настоял, чтобы его дочь похоронили в свадебном платье.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю еще одной египетской невесты, которая также умерла в день свадьбы от сердечного приступа. Тогда 21-летней девушке стало плохо спустя час после свадьбы, и она скончалась.