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Наречена померла через півгодини після весілля в обіймах нареченого

Автор
Тетяна Веремєєва
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У день весілля у дівчини стався серцевий напад Новина оновлена 19 листопада 2021, 12:22
У день весілля у дівчини стався серцевий напад

Перед смертю дівчина встигла зателефонувати батькові

Наречена померла від серцевого нападу через 25 хвилин після закінчення святкових гулянь на руках свого нареченого. Це сталося у селі Реда на півдні Єгипту.

Видання Gulf News пише, що причиною смерті став серцевий напад.

Видання розповідає, що дівчина на ім’я Надя Таха Мадхі через 25 хвилин після весілля зателефонувала своєму батькові, після чого впала в обійми чоловіка та померла. Родичі загиблої повідомляють, що на той момент вона навіть не встигла зняти весільну сукню.

"Моя дочка була у нестямі від радості під час своєї весільної вечірки, де вона танцювала зі своїми сестрами і радісно приймала своїх гостей", — розповів батько загиблої нареченої.

Чоловік розповів, що дочка була сенсом всього його життя, і він поки що не може змиритися з тим, що сталося. Батько нареченої наполіг, щоб його дочку поховали у весільній сукні.

Раніше "Телеграф" розповідав історію ще однієї єгипетської нареченої, яка також померла у день весілля від серцевого нападу. Тоді 21-річній дівчині стало погано за годину після весілля, і вона померла.

Теги:
#Єгипет #Весілля #Наречена #Похорон
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