Египет накрыла песчаная буря и ураган: кадры буйства стихии впечатляют (фото, видео)
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В школах на несколько дней отменили занятия
Десять провинций Египта оказались заложниками непогоды — часть из них накрыл ураган, а в 90 километрах от Каира, столицы страны, прошла песчаная буря.
Как сообщает издание Ahram Online, буйство непогоды наблюдали в Египте в субботу, 20 ноября, однако местами ливни и сильные порывы ветра наблюдаются до сих пор.
Известно, что из-за ураганов и песчаной бури и ливней, которые обрушились на побережье Средиземного моря, власти страны решили отменить школьные занятия в Каире, Гизе и еще восьми провинциях Египта.
Местные СМИ сообщают, что от сильных ливней пострадала Александрия, где затопило несколько улиц, подтопило рынки и даже смыло некоторые киоски. Каир также накрыли дожди, однако местным службам удалось справиться с осадками в большинстве частей города.
В то же время город Файюм, находящийся в 90 километрах от Каира, накрыла песчаная буря. Видимость на улицах была минимальной. Песчаную бурю также наблюдали жители Гизы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что днем ранее в Украине также бушевала стихия — из-за сильного ветра в некоторых городах массово падали деревья. В Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе стволы повредили провода или нарушили движение транспорта.
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