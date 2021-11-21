Укр

Египет накрыла песчаная буря и ураган: кадры буйства стихии впечатляют (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Песчаная буря в Египте Новость обновлена 21 ноября 2021, 09:20
Песчаная буря в Египте

В школах на несколько дней отменили занятия

Десять провинций Египта оказались заложниками непогоды — часть из них накрыл ураган, а в 90 километрах от Каира, столицы страны, прошла песчаная буря.

Как сообщает издание Ahram Online, буйство непогоды наблюдали в Египте в субботу, 20 ноября, однако местами ливни и сильные порывы ветра наблюдаются до сих пор.

Известно, что из-за ураганов и песчаной бури и ливней, которые обрушились на побережье Средиземного моря, власти страны решили отменить школьные занятия в Каире, Гизе и еще восьми провинциях Египта. 

Местные СМИ сообщают, что от сильных ливней пострадала Александрия, где затопило несколько улиц, подтопило рынки и даже смыло некоторые киоски. Каир также накрыли дожди, однако местным службам удалось справиться с осадками в большинстве частей города.

В то же время город Файюм, находящийся в 90 километрах от Каира, накрыла песчаная буря. Видимость на улицах была минимальной. Песчаную бурю также наблюдали жители Гизы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что днем ранее в Украине также бушевала стихия — из-за сильного ветра в некоторых городах массово падали деревья. В Киеве, Херсоне, Сумах и Тернополе стволы повредили провода или нарушили движение транспорта.

Теги:
#Египет #Ураган #Ливень #Непогода #Песчаная буря
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