Єгипет накрила піщана буря та ураган: кадри буйства стихії вражають (фото, відео)

У школах на кілька днів скасували заняття

Десять провінцій Єгипту виявилися заручниками негоди — частину з них накрив ураган, а за 90 кілометрів від Каїру, столиці країни, пройшла піщана буря.

Як повідомляє видання Ahram Online, буйство негоди спостерігали в Єгипті в суботу, 20 листопада, проте місцями зливи та сильні пориви вітру спостерігаються досі.

Відомо, що через урагани та піщану бурю та зливи, що обрушилися на узбережжя Середземного моря, влада країни вирішила скасувати шкільні заняття в Каїрі, Гізі та ще восьми провінціях Єгипту.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що від сильних злив постраждала Олександрія, де затопило кілька вулиць, підтопило ринки та навіть змило деякі кіоски. Каїр також накрили дощі, проте місцевим службам вдалося впоратися з опадами у більшості частин міста.

В той самий час місто Файюм, що за 90 кілометрів від Каїра, накрила піщана буря. Видимість на вулицях була мінімальною. Піщану бурю також спостерігали жителі Гізи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днем раніше в Україні також вирувала стихія — через сильний вітер у деяких містах масово падали дерева. У Києві, Херсоні, Сумах та Тернополі стволи пошкодили дроти або порушили рух транспорту.