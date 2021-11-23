Майя-Бэй снова в деле: культовый курорт в Таиланде открывают для туристов (фото)

На протяжении нескольких лет власти Таиланда пытались возместить ущерб, нанесенный окружающей среде

Желающим устроить незабываемый Новый Год стоит приготовиться: невероятной красоты бухта Майя-Бэй, что на таиландском острове Пхи-Пхи-Ле, снова откроется для туристов с января 2022 года.

Информацию передает DIP, ссылаясь на пресс-службу Департамента национальных парков Таиланда.

Ширина бухты совсем небольшая — лишь 15 метров. Это слегка компенсируют 250 метров длины и, разумеется, восхитительные виды на океан. Пляж усеян мелким белым песок, а вода в лагуне кажется не голубой, а бирюзовой.

Лагуна очень любима многими туристами

Огромную туристическую популярность Майя-Бэй снискала благодаря Леонардо Ди Каприо и его роли в фильме "Пляж". Именно здесь проходили съемки, поэтому множество людей захотели проверить самостоятельно, действительно ли здесь так красиво, как в кино.

Кадр из фильма "Пляж"

Отметим, что бухта является охраняемой природной зоной. Однако это не уберегло её от негативного влияния человека. Много мусора, поврежденные кораллы и растения, перепуганные животные — это все негативно влияло на обстановку в Майя-Бэй. Поэтому власти Таиланда закрыли бухту для посещения в 2018 году. Все это время специалисты пытались устранить последствия массовых посещений туристов (до 6000 человек/день в лучшие времена).

Майя-Бэй на карте

Теперь же, с января 2022 года, в Майя-Бэй снова приглашают гостей со всего мира. Однако теперь за день в этом красочном уголке нашей планеты сможет побывать не больше 3000 человек. Также посетителям запретят заплывать в лагуну на собственной лодке и кидать якорь, а также попросят ходить по пляжу лишь на специальном деревянном настиле.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, собираются ли на новогодние праздники ограничить работу украинских горнолыжных курортов.