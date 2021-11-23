Майя-Бей знову "на коні": культовий курорт у Таїланді відкривають для туристів (фото)

Протягом кількох років влада Таїланду намагалася відшкодувати збитки, завдані навколишньому середовищу.

Бажаючим влаштувати незабутній Новий Рік варто приготуватися: неймовірної краси бухта Майя-Бей, яка на острові Таїланд Пхі-Пхі-Ле, нарешті відкриється для туристів із січня 2022 року.

Інформацію передає DIP з посиланням на пресслужбу Департаменту національних парків Таїланду.

Ширина бухти зовсім невелика – лише 150 метрів. Це трохи компенсують 250 метрів довжини і, звичайно, чудові краєвиди на океан. Пляж усіяний дрібним білим піском, а вода в лагуні здається не блакитною, а бірюзовою.

Лагуна дуже улюблена багатьма туристами

Велику туристичну популярність Майя-Бей здобула завдяки Леонардо Ді Капріо та його ролі у фільмі "Пляж". Саме тут проходили зйомки, тож чимало людей захотіли перевірити самостійно, чи справді тут так гарно, як у кіно.

Кадр із фільму "Пляж"

Зазначимо, що бухта є природною зоною, яка охороняється. Однак це не вберегло її від негативного впливу людини. Багато сміття, пошкоджені корали та рослини, перелякані тварини — це все негативно впливало на ситуацію в Майя-Бей. Тому влада Таїланду закрила бухту для відвідування у 2018 році. Весь цей час фахівці намагалися усунути наслідки масових відвідувань туристів (до 6000 осіб/день за кращих часів).

Майя-Бей на карті

Тепер із січня 2022 року в Майя-Бей знову запрошують гостей з усього світу. Однак тепер за один день у цьому яскравому куточку нашої планети зможе побувати не більше 3000 людей. Також відвідувачам заборонять запливати в лагуну на власному човні та кидати якір, а також попросять ходити пляжем лише на спеціальному дерев’яному настилі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи збираються на новорічні свята обмежити роботу українських гірськолижних курортів.